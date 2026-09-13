Налёт украинских беспилотников на Ростовскую область 13 сентября

Ночью 13 сентября на территорию Ростовской области был осуществлён налёт большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооружённых сил.
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