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FiNE NEWS

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Налёт украинских беспилотников на Ростовскую область 13 сентября

Ночью 13 сентября на территорию Ростовской области был осуществлён налёт большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооружённых сил.

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