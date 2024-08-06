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Фильцов о «Краснодаре»: «Плохой старт, почему-то не пошло. Какая-то «внутрянка», может. Мусаев подвис, но все вешать на него не стоит»

Команда под руководством Мурада Мусаева набрала 3 очка в 3 играх и занимает 12-е место в таблице.  – Может, какая-то «внутрянка».

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