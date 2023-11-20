Пермяки просят прокуратуру отстранить от должности ликвидатора проблемного завода. Фото

Ветераны пермского завода имени Дзержинского подали коллективное обращение в краевую прокуратуру. Они попросили надзорное ведомство проверить обоснованность назначения конкурсного управляющего предприятием Льва Шляпина на указанную должность.
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