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Саудовская Аравия перенаправляет поставки нефти через Оман из-за атак

Саудовская Аравия перенаправляет поставки нефти через Оман из-за атак

  Саудовская Аравия перестраивает экспорт нефти в обход наиболее уязвимых участков маршрута через Персидский залив после повреждения трубопровода East-West.

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