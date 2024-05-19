Хави: «Барселона» улучшила свою игру, хотя люди скажут: «О чем ты говоришь?» Поздравляю «Реал», он провел выдающийся чемпионат»

Каталонцы отстают от мадридцев на 12 очков за тур до завершения сезона. «Думаю, мы улучшили нашу игру, хотя люди скажут: «О чем ты говоришь?» В этом сезоне в ключевые моменты нам не удалось проявить себя, мы потерпели неудачу в важных матчах.