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Всё или ничего: с какой целью Венесуэла планирует вступить в крупный военный конфликт с Гайаной

Всё или ничего: с какой целью Венесуэла планирует вступить в крупный военный конфликт с Гайаной

Южная Америка балансирует на грани крупного вооруженного конфликта. Власти Венесуэлы утверждают, что более века назад регион современной Гайаны Эссекибо был незаконно отторгнут от нее при установлении границы.

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Комментарии
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W
Walery
А что там делают США и Англия? Если двое спорят третьи и четвертые со своей глобализацией идите домой. Кстати и Фолклендские острова тоже просятся домой не так ли  - как возвращение блудного сына...
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