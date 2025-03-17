Матвиенко и Алиев обсудили расширение экономического взаимодействия двух стран

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку обсудили темы расширения торгово-экономического и культурного взаимодействия двух стран, передает пресс-служба Совета Федерации.
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