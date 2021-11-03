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Севастополь в 80-х

Севастополь в 80-х

Подборка снимков славного города Севастополь времен Советского Союза. https://back-in-ussr.com/2021/11/sevastopol-v-80-h.

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Юрий Баканов
Как прекрасен был наш город!
елена куприянова
Был?
Александр
Был,есть и будет.Служил там в 70-х,много раз бывал в 80-х и начале 90-х. Был в позапрошлом году.
Юрий Баканов
Да. Чистый, спокойный. с добрыми, доброжелательными людьми.
Vladimir Lioubimcev
Много раз был в Севастополе. В советское время. Очень люблю этот город. В него не возможно не влюбиться!!

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