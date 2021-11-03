Севастополь в 80-х

Любители историиСевастополь в 80-хПодборка снимков славного города Севастополь времен Советского Союза. https://back-in-ussr.com/2021/11/sevastopol-v-80-h.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий БакановКак прекрасен был наш город!елена куприяноваБыл?АлександрБыл,есть и будет.Служил там в 70-х,много раз бывал в 80-х и начале 90-х. Был в позапрошлом году.Юрий БакановДа. Чистый, спокойный. с добрыми, доброжелательными людьми.Vladimir LioubimcevМного раз был в Севастополе. В советское время. Очень люблю этот город. В него не возможно не влюбиться!!Комментировать
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