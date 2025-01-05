Сибиряки встали на защиту историко-культурного наследия

В Новосибирске прошел пикет в защиту историко-культурного наследия города и области. Участники пикета требовали от городских властей сохранить памятники архитектуры, а также «прекратить эти масштабные преступления и привлечь к ответственности виновных».
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