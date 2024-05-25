Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.
Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить
Комментарии
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Николай
Трамп называет Байдена придурком,видимо оно так и есть, если Байден таков, то США или гегемон не лучше Байдена........
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15 час.
Игорь Михайлович
а почему только американские активы можно использовать? европейские нельзя что ли? ))
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14 час.
Вячеслав Галимов
Европка пока в раздумьях , штатам ответка прилетела , а вдруг и им тоже .
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8 час.
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