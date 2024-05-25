☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А пидорок , похоже, совсем берега попутал. Когда это жЫдоское дерьмо своим вонючим черепом поймает обычный ледоруб, т...«Объединиться и з...
  • Алексей Кноблох
    Просто  Мишенька  не  досидел  свой  срок.  И  не  нужно  было  этого  ублюдка  на  свободу  отпускать,  а  лучше  бы...«Объединиться и з...
  • Вячеслав Галимов
    Европка пока в раздумьях , штатам ответка прилетела , а вдруг и им тоже .Штаты долго надея...

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай
Трамп называет Байдена придурком,видимо оно так и есть, если Байден таков, то США или гегемон не лучше Байдена........
Ответить
15 час.
Игорь Михайлович
а почему только американские активы можно использовать? европейские нельзя что ли? ))
Ответить
14 час.
Вячеслав Галимов
Европка пока в раздумьях , штатам ответка прилетела , а вдруг и им тоже .
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх