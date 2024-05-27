Владелец сети супермаркетов призвал уральцев не облизывать яйца ради компенсации

Сеть «Жизньмарт» на прошлой неделе столкнулась с массовыми жалобами на отравление готовой едой. В Роспотребнадзор по Свердловской области поступило 18 обращений от покупателей, которые заявили о заболевании острой кишечной инфекцией.
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