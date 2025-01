Разработчик The Witcher 3 вспомнил о квесте “В тени Вечного огня”, ставшим своеобр...

Разработчик The Witcher 3 вспомнил о квесте “В тени Вечного огня”, ставшим своеобразным полигоном для The Witcher 4В декабре состоялась вторая годовщину выхода обновления “следующего поколения” для The Witcher 3: Wild Hunt, о котором вспомнил в X Филипп Уэббер, квест-директор 3-й части и директор повествования The Witcher 4.