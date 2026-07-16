Татарстанда илкүләм проектларга 20,6 млрд сум тотылган

Татарстанда илкүләм проектларны гамәлгә ашыру дәвам итә. 2026 елның 1 июленә зур реализациягә юнәлдерелгән чыгымнар буенча үтәлеш 20,6 млрд сум тәшкил иткән, ягъни еллык күрсәткечләрнең 38 проценты, дип хәбәр иттеләр Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы матбугат хезмәтендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии