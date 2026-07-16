НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда илкүләм проектларга 20,6 млрд сум тотылган

Татарстанда илкүләм проектларны гамәлгә ашыру дәвам итә. 2026 елның 1 июленә зур реализациягә юнәлдерелгән чыгымнар буенча үтәлеш 20,6 млрд сум тәшкил иткән, ягъни еллык күрсәткечләрнең 38 проценты, дип хәбәр иттеләр Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы матбугат хезмәтендә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии