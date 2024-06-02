Маленькие страны с высокой плотностью услышали намёк Прибалтике услышали пояснения Путина про маленькие страны с высокой плотностью населения и начали собираться переезжать в.
"ЖЕШУВ, ШТУТГАРТ И…": ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ, ЧТОБЫ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ
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vagas Karlito
Наша нерешительность только внушает им что ситуацию следует накалять!)) Нельзя так!)) Они должны понимать что блеф блефом а реальность может быть и другой!))
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2 час.
Bogdan Stupin
Теоретически - ЭТИ факты уже давно стали АКСИОМОЙ. Т.е. - доказательства не требуют. Но почему-то поезда в майданию из Польши и Румынии (да, похоже, и из Словакии) продолжают с комфортом перевозить в Киев и обратно европейских "миротворцев". Армянская загадка? Или где? А часы - тикают. Время идет. Время работает. Вот только ли на Россию?
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2 час.
Samarium
Нас будут бить и все более нещадно, если мы и дальше будем..... " рисовать красные линии" и "высказывать озабоченность"..... Враг наглеет и непрерывно повышает градус военной эскалации....Одними пустыми словесами, даже самыми правильными и грозными, мы уже не обойдемся... Нужны эффективные и решительные ДЕЙСТВИЯ.....
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1 час.
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