"ЖЕШУВ, ШТУТГАРТ И…": ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ, ЧТОБЫ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Маленькие страны с высокой плотностью услышали намёк Прибалтике услышали пояснения Путина про маленькие страны с высокой плотностью  населения и начали собираться переезжать в.

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Комментарии
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vagas Karlito
Наша нерешительность только   внушает им что ситуацию следует накалять!)) Нельзя так!)) Они должны понимать  что  блеф блефом а  реальность может быть и другой!))
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2 час.
Bogdan Stupin
Теоретически - ЭТИ факты уже давно стали АКСИОМОЙ. Т.е. - доказательства не требуют. Но почему-то поезда в майданию  из Польши и Румынии (да, похоже, и из Словакии) продолжают с комфортом перевозить в Киев и обратно европейских &quot;миротворцев&quot;. Армянская загадка? Или где? А часы - тикают. Время идет. Время работает. Вот только ли на Россию?
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2 час.
Samarium
Нас будут бить и все более нещадно, если мы и дальше будем..... &quot; рисовать красные линии&quot; и &quot;высказывать озабоченность&quot;..... Враг наглеет и непрерывно повышает градус военной эскалации....Одними пустыми словесами, даже самыми правильными и грозными, мы уже не обойдемся... Нужны эффективные и решительные ДЕЙСТВИЯ.....
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1 час.

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