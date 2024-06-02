vagas Karlito Наша нерешительность только внушает им что ситуацию следует накалять!)) Нельзя так!)) Они должны понимать что блеф блефом а реальность может быть и другой!))

Bogdan Stupin Теоретически - ЭТИ факты уже давно стали АКСИОМОЙ. Т.е. - доказательства не требуют. Но почему-то поезда в майданию из Польши и Румынии (да, похоже, и из Словакии) продолжают с комфортом перевозить в Киев и обратно европейских "миротворцев". Армянская загадка? Или где? А часы - тикают. Время идет. Время работает. Вот только ли на Россию?