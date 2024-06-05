Аварийные отключения света ввели в Сумской и Львовской областях

Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Львовской областях Украины.В Telegram-канале энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» говорится, что на территории Сумской области введены графики аварийных отключений из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.
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