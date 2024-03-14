В Москве рекордный за пять лет спрос на офисы

Эксперты говорят, что это связано с перестройкой российской экономики, которая за последние два года пережила уход множества западных компаний и вместе с тем развитие российских организацийСогласно предварительным итогам первого квартала 2024 года, объем новых сделок по покупке и аренде офисов в Москве на 10-20% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.