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В Москве рекордный за пять лет спрос на офисы

В Москве рекордный за пять лет спрос на офисы

Эксперты говорят, что это связано с перестройкой российской экономики, которая за последние два года пережила уход множества западных компаний и вместе с тем развитие российских организацийСогласно предварительным итогам первого квартала 2024 года, объем новых сделок по покупке и аренде офисов в Москве на 10-20% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.

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