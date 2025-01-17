Григор Григорян: Всё готово для ликвидации Армении Азербайджаном и Турцией. Пашинян уже подписал пакт

Известный общественный деятель из Армении Григор Григорян в интервью для «ПолитНавигатора» поделился своим видением ситуации, связанной со стремлением Еревана войти в Евросоюз, с подписанием соглашения с США о стратегическом партнёрстве и угрозами со стороны руководства Азербайджана.