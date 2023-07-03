Военкоры: В районе Клещеевки на Бахмутском направлении подразделения ВСУ были отброшены назад

Несмотря на то, что основным направлением украинского контрнаступления остаётся Запорожское, на котором до этого было относительное затишье, ВСУ пытаются проводить серьёзные атаки и на других направлениях, в частности в районе Бахмута (Артёмовска) – города, который был освобождён российскими силами после многомесячных боев.
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