Это будет страшнее ковида: может ли чума распространиться по России? Смерть лаборантки в Иркутской области породила слухи об эпидемии

Это будет страшнее ковида: может ли чума распространиться по России? Смерть лаборантки в Иркутской области породила слухи об эпидемииПосле смерти 28-летней сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока в СМИ 2 октября появились сообщения о возможном заражении женщины легочной чумой.