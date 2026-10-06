Это будет страшнее ковида: может ли чума распространиться по России? Смерть лаборантки в Иркутской области породила слухи об эпидемии

Это будет страшнее ковида: может ли чума распространиться по России? Смерть лаборантки в Иркутской области породила слухи об эпидемииПосле смерти 28-летней сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока в СМИ 2 октября появились сообщения о возможном заражении женщины легочной чумой.
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