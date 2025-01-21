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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +9°, облачно• Севастополь: +10°, облачно• Ялта: +7°, облачно• Алушта: +8°, облачно• Евпатория: +8°, облачно• Саки: +8°, облачно• Бахчисарай: +9°, малооблачно• Джанкой: +6°, пасмурно• Судак: +8°, облачно• Феодосия: +9°, пасмурноЧитать подробнее>>> .

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