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Миронов предложил давать многодетным семьям один миллион рублей вместо участка

Миронов предложил давать многодетным семьям один миллион рублей вместо участка

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил на федеральном уровне закрепить за многодетными семьями право получения денежной компенсации в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.

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