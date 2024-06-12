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Новости экономики России

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Uniper расторгает контракты на поставку российского газа

Сегодня немецкая компания Uniper приняла решение расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и, таким образом, юридически расторгла долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт".

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