Uniper расторгает контракты на поставку российского газа

Сегодня немецкая компания Uniper приняла решение расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и, таким образом, юридически расторгла долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт".
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