Жители Люберец смогут бесплатно пройти диспансеризацию 1 и 15 августа

Жителей Люберец, особенно представителей старшего поколения, приглашают пройти диспансеризацию. Врачи отмечают, что лето считается наиболее удобным временем для профилактического обследования благодаря хорошей погоде и отсутствию сезонного роста вирусных заболеваний.
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