Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🧯Перед праздниками инспекторы МЧС проверяют, как в храмах Феодосии соблюдают противопожарные меры Они осмотрели огнетушители, эвакуационные выходы, проработали со священниками и прихожанами порядок действий при чрезвычайных ситуациях.