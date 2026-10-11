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Бывший топ-менеджер концерна «Калашников» села на скамью подсудимых, погорев на контрабанде из Китая

Бывший топ-менеджер концерна «Калашников» села на скамью подсудимых, погорев на контрабанде из Китая

Бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, ее дело начали рассматривать в суде в Ижевске.

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