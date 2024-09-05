Путин потребовал ускорить производство отечественного пассажирского самолета

Разработку и производство отечественного пассажирского самолета необходимо ускорить. С таким требованием в ходе своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил президент России Владимир Путин, трансляция ведется социальной сети .
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