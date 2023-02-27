Юлия Ступак: «Было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян. Но вряд ли кто-то согласится»

Лыжница Юлия Ступак предложила российским и иностранным спортсменам встретиться. Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете считает, что можно было бы провести встречу на нейтральной территории, чтобы обсудить вопрос санкций в отношении россиян.