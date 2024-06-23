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Зак Браун: «Поул на трассе второй категории для «Макларена» воодушевляет»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о значении поул-позиции Ландо Норриса к Гран-при Испании для команды.

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