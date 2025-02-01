На строительство станции скорой помощи в Актау выделили 4,6 млрд тенге

В рамках исполнения поручения президента по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов в городе Актау построят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс.
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