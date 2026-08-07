Пока кто-то говорит, мы делаем. Пока кто-то сомневается, мы идём вперед. В этом весь характер: вера в цель, умноженная на труд.
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Пока кто-то говорит, мы делаем. Пока кто-то сомневается, мы идём вперед. В этом весь характер: вера в цель, умноженная на труд.