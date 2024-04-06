Российский пловец попросил аннулировать его нейтральный статус

Статус он получил в октябре прошлого года.фото: t.me/official_vfp--> Серебряный призёр Олимпийских игр Иван Гирев обратился в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) с просьбой аннулировать его нейтральный статус.
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