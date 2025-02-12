ERR: в Эстонии задержали россиянина за незаконное пересечение границы на лодке

Пограничники Эстонии задержали гражданина России, который переплыл реку Нарву на весельной лодке. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя пресс-службы эстонского департамента полиции и погранохраны Лийзу Ангер.
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