«Хочу вернуться в свою привычную жизнь», — дочь Заворотнюк вышла с обращением к народу

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые за 40 дней со смерти актрисы решила сделать публикацию на страничке собственного блога, чтобы поговорить с аудиторией начистоту и рассказать о том, как проходили эти недели без актрисы.
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