Датамайнеры: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion займёт на ПК более 120 Гбайт и выйдет уже сегодня

Неминуемый релиз окружённой слухами The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered всё ближе, и в открытый доступ просачивается всё больше подробностей ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры от Bethesda Game Studios.
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