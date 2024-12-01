Продажи Zeekr взлетели на 106% в годовом выражении: за ноябрь продано более 25 тыс. машин, бренд вводит скидки на свои машины до 15 тыс. долларов

В отличие от немецких гигантов, китайские компании очень уверенно чувствуют себя на рынке. Мы уже писали о рекордных продажах BYD в ноябре, но и у Geely все очень хорошо — растут как продажи машин материнского бренда, так и суббрендов — Zeekr и Lynk & Co.