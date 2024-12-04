Брянщина получит 11,2 млрд рублей из федерального бюджета

Брянщина получит значительное финансовое подкрепление из федерального бюджета - 11,2 млрд рублей. Как сообщила заместитель губернатора Галина Петушкова, в 2025 году доходы областного бюджета составят 94,7 миллиарда рублей, а расходы - 95,2 миллиардов.
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