Украинская Bradley, обстрелявшая Т-90, в последнем бою лишилась пушки и полностью вышла из строя

Помните тот самый бой, когда из засады два украинских БМП Bradley атаковали российский танк Т-90М «Прорыв» в районе Степовой, когда обстреливаемый с крайне близкого расстояния бронированный гигант, несмотря на снопы искр и невозможность ответить достойно из-за заклинившей пушки, безопасно смог … .