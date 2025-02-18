В Кеми кризис власти, и глубоководного порта не будет

Из-за непродуманных решений правительства Карелии региональный бюджет может понести огромные убытки Текст, фото: Елена Малишевская Совет депутатов городского поселения Кеми развалился: заявления о сложении полномочий написали семь депутатов из пятнадцати.
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