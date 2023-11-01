В Казахстане начал свою работу центр миротворческих операций НАТО. Песков: «Нужна более детальная информация.
Новостишки под кофеек
Комментарии
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Михаил Еграшин
В греческом, вообще, душа - психОз, а любовь, в зависимости от позы, своё определение имеет 😜
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23 час.
Sophia Gilmiarova
Израиль тоже недострана
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15 час.
OI
Oleg Ivanov
В России сигнал о помощи "спасите наши души", а у пиндосов "спасите наши задницы",каждому своё.
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15 час.
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