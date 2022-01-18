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Информация для руководителей объектов торговли

Информация для руководителей объектов торговли

Уважаемые руководители объектов торговли!С целью стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке Республики Крым, обеспечения населения социально значимыми продуктами питания первой необходимости по экономически обоснованным ценам, обеспечения баланса коммерческих интересов субъектов хозяйствования системы розничной торговли и оптового звена для повышения эффективности и взаимодействия Министерство промышленной политики приглашает хозяйствующих субъектов подписать Меморандум взаимопонимания (розничную торговую наценку не более 5% к оптовой цене предприятия- производителя или оптово – отпускной цене поставщика).

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