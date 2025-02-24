Винтажный кемпер Alfa Romeo пустят с молотка: он стоит дешевле Granta

Изначально это был фургон, который эксплуатировался на Сицилии, а затем в Модене. Позже его превратили в кемпер: появилась надстройка сверху, а запасное колесо установили на крыше над водителем — как будто Autotutto носит своеобразный берет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии