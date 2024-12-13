«Не позволю вам так общаться»: Хинштейн «нарвался» на грубость в курской аптеке

Врио главы Курской области Александра Хинштейна очень грубо встретили в местной аптеке. Врио губернатора решил посетить аптечную точку из-за того, что во время прямой линии с курянами ему поступило очень много жалоб на отсутствие лекарств по льготным рецептам.