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Резолюцию ООН как оправдание грабежа России обсудят в медиацентре «Патриот»

Резолюцию ООН как оправдание грабежа России обсудят в медиацентре «Патриот»

Global Look Press | MAGO/Janine Schmitz/photothek.d Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии по просьбе Украины приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный специальной военной операцией на Украине.

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