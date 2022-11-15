Резолюцию ООН как оправдание грабежа России обсудят в медиацентре «Патриот»

Global Look Press | MAGO/Janine Schmitz/photothek.d Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии по просьбе Украины приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный специальной военной операцией на Украине.
Global Look Press | MAGO/Janine Schmitz/photothek.d Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии по просьбе Украины приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный специальной военной операцией на Украине.
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