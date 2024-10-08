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Пять россиян погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале

Пять россиян погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила, что еще один член их команды Валерий Шамало отказался от попытки восхождения и самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали.

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