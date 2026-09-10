В Петербурге сын спрятал тело убитой матери в морозилке

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собственной матери. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу, сообщили в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Латвии пр...
- ВН "Полный кадровый ...
- ВН "Полный кадровый ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым