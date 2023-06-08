Инфореактор

1 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    надо было эту гутиеру с песковым свести - пусть пургу бы гнали друг другуDWB: Путин устрои...
  • Александр Львов
    Там,скоро Муссолини будут боготворить,как хохлы Бандеру!!!В Италии отменили...
  • Татьяна Бутова
    А что на эту какушку нельзя завести уголовное дело и привезти её в России за приговором? Чем не пустее и бездарнее че...Сбежавший в Турци...

Вера Брежнева на концерте в Прибалтике назвала себя украинкой и запела по-русски

Вера Брежнева на концерте в Прибалтике назвала себя украинкой и запела по-русски

Певица Вера Брежнева выступила на праздновании 748-летия города Даугавпилса в Латвии. Во время выступления она сообщила, что она украинка и запела по-русски.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх