Вера Брежнева на концерте в Прибалтике назвала себя украинкой и запела по-русски

Певица Вера Брежнева выступила на праздновании 748-летия города Даугавпилса в Латвии. Во время выступления она сообщила, что она украинка и запела по-русски.
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