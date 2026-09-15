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Царьград

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Гороскоп на 15 сентября: кого ждут внезапные предложения

Гороскоп на 15 сентября: кого ждут внезапные предложения

Овен. День может потребовать оперативного подключения к задачам, где рассчитывать придётся в первую очередь на себя.

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