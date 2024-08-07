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  • Харченко Александр
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Шесть детей пострадали после атаки ВСУ на Курскую область

Шесть детей пострадали после атаки ВСУ на Курскую область

В Курской области после массированной вражеской атаки ВСУ были ранены шесть детей, трое из одной семьи.

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