Самое сильное землетрясение в истории Хельсинки потревожило горожан

25 декабря Хельсинки потрясло землетрясение магнитудой 1,1 балла — самое мощное в истории города. Жители районов Валлила, Кяпюля и Хаага были встревожены громким звуком, и полиция получила многочисленные сообщения от обеспокоенных граждан.