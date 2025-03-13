Крым, Севастополь, Херсонская и Запорожская области, ДНР, ЛНР — регионы России, это данность, обозначенная в Конституции, - КремльПресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что американские переговорщики направляются в Россию для обсуждения ситуации вокруг Украины, и … .